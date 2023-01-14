ارتفاع سعر الدولار.. برلمانيون يطلبون حضور محافظ البنك المركزي (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلن برلماني عراقي، يوم السبت، جمع تواقيع برلمانية لمناقشة سياسات وإجراءات البنك المركزي بشأن ارتفاع اسعار صرف الدولار وانخفاض صرف العملة المحلية بحضور محافظ البنك في البرلمان.

وجاء في كتاب رسمي موقع من النائب رائد حمدان المالكي، وموجه الى رئاسة البرلمان، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، إنه بعد جمع تواقيع لاكثر من 30 نائباً لطرح موضوع مناقشة سياسات وإجراءات البنك المركزي بشأن ارتفاع اسعار صرف الدولار، يرجى التوجيه باتخاذ إجراءات حضور محافظ البنك المركزي لمناقشة سياسة إجراءات صرف الدولار وعدم استقراره في الأسواق، حيث برز تأثيره بشكل واضح على أسعار السلع والخدمات والآثار السلبية لذلك على معيشة المواطنين والاقتصاد العراقي ككل.