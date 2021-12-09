شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن ارتفاع اعداد اعضاء "الكتلة الشعبية المستقلة" من المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي المقبل.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "عدد أعضاء الكتلة الشعبية المستقلة ارتفع إلى 6 اعضاء بعد انضمام المرشحة المستقلة الفائزة بالانتخابات زهرة البجاري"، لافتاً إلى أن "هناك 3 مرشحين فائزين مستقلين سينضمون للكتلة خلال الايام المقبلة".

وبين المصدر، ان "الكتلة تجري حالياً اجتماعاً بمكتب المتحدث الرسمي باسمها المرشح الفائز سجاد سالم في محافظة واسط، لغرض دراسة ومتابعة الأوضاع السياسية في الساحة السياسية العراقية ".

وتابع المصدر، ان "رئيس الكتلة المرشح الفائز محمد عنوز تخلف عن الاجتماع بسبب وعكة صحية تعرض لها يوم امس".

وفي الثالث من تشرين الثاني الماضي، أعلن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين بالانتخابات تشكيل "الكتلة الشعبية المستقلة"، وتم الاتفاق على أن "يكون محمد عنوز منسقاً لهذه الكتلة، وسجاد سالم ناطقاً رسمياً".