اربيل و بغداد تتوصلان الى "اتفاق نهائي" بشأن رواتب الموظفين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد 15 يوماً من العمل المتواصل بين الوفود الفنية لوزارة المالية في إقليم كوردستان ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية لحل المشاكل الفنية وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كوردستان، جرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025".

وأضافت "وفي هذه الأثناء، وفي اجتماع عقد اليوم الاثنين في مبنى المجلس الاقتصادي العراقي، التقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، وحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان أوميد صباح".

وتابعت "شكر وفد حكومة إقليم كوردستان، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، ورئيسة ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، خالدة هادي شاوشلي، ووزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي، على جهودهم المبذولة والمساعدة والتنسيق والدعم للوصول إلى اتفاق بشأن مستحقات موظفي حكومة إقليم كوردستان".

وأشارت الوزارة إلى أنه "من جهة أخرى، شكر وفد حكومة إقليم كوردستان رئاسة مجلس النواب العراقي والكتل المختلفة في مجلس النواب العراقي على تعاونهم ودعمهم لإقرار تعديل الموازنة، وخاصة البنود المتعلقة بتصدير النفط".

وأكدت الوزارة أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة المالية في إقليم كوردستان تستكمل إجراءات إرسال مبالغ رواتب شهر كانون الثاني/ يناير 2025 ومن المتوقع أن يتم إيداع المبالغ في الحساب البنكي لوزارة المالية".

يذكر أن الوفد المفاوض لإقليم كردستان أكد في اللقاءات كافة استعداده لمواصلة تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق إقليم كوردستان، وذلك لتجنب تكرار مشاكل العام الماضي.