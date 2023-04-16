"نقل أن بن سلمان لم يستقبله".. الحلبوسي يقاضي صحفياً عراقياً.. وثيقة

شفق نيوز/ رفع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي دعوى قضائية ضد صحفي من محافظة ذي قار، بتهمة الإهانة .

وجاء في نص الشكوى المقدمة الى قاضي تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، إن المشكو منه المدعو (عدنان عزيز دفار) قام بتحرير واستعمال محرر مزور ونسبته الى موكلي رئيس مجلس النواب وقام بنشره في مجموعة عامة على تطبيق الواتساب.

واضاف ان المنشور المزور يسيء الى موكلي عبر احدى وسائل العلانية وينسب اليه رساله لا حقيقة لها.

واشار إلى ان هذا الفعل يمثل جريمة التزوير المحرر وينطبق عليه نص المادة 295 من قانون العقوبات العراقي، جريمة استعمال محرر مزور ينطبق عليها نص المادة 298 من قانون العقوبات، جريمة إهانة رئيس مجلس النواب اضافة الى جريمة القذف عبر احدى وسائل العلانية ينطبق بشأنها نص المادة 433/ 1 وعليه فاني اطلب تحريك الشكوى بحق المشكو منه عن الجرائم المذكورة واطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتحميله المسؤولية وفق القانون.

من جانبه قال الصحفي عدنان عزيز لوكالة شفق نيوز، إن الشكوى أقيمت أمام محكمة تحقيق الكرخ بسبب قيامي بنقل خبر صحفي يتعلق برفض استقبال ولي العهد السعودي للحلبوسي خلال زيارته الأخيرة للسعودية من أحد الگروبات الصحفية إلى گروب (عگد الهوا) الذي اديره في الواتساب.

وأكد عزيز أنه سيحضر أمام المحكمة حين التبليغ بمضمون الشكوى.