"ادعاءات مغلوطة" عن والد السوداني تستدعي بياناً رسمياً لمؤسسة الشهداء

شفق نيوز- بغداد

أصدرت "مؤسسة الشهداء"، اليوم الاثنين، بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه ما يتم تداوله من تصريحات وصفتها بأنها "غير دقيقة ومغلوطة" عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرتها "محاولة للتضليل وخداع الرأي العام والافتراء" على المؤسسة.

وأكد البيان، أن هذه الحملات تهدف إلى النيل من مصداقية المؤسسة وكسب مكاسب سياسية على حساب دماء الشهداء، مشيراً إلى أن آخر هذه الحملات يتعلق بـ"الشهيد شياع صبار حاتم السوداني"، والد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع صبار السوداني، الذي "قاوم النظام الدكتاتوري السابق".

ووصف البيان أساليب هذه الحملات بـ"الرخيصة ومماثلة لنهج البعث السابق".

وشددت المؤسسة على أن هذه الادعاءات "لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، وتفتقر إلى معايير القانون والنزاهة والمهنية، كما تعكس ضعف المصداقية وانعدام الثقة لدى من يروج لها.

وأكد البيان إحتفاظ المؤسسة بحقها القانوني في مقاضاة ومحاسبة كل من يساهم في بث الأكاذيب والمعلومات المضللة التي تمس سمعة المؤسسة أو تسيء إلى مكانة الشهداء وذويهم.

ودعت المؤسسة جميع وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والمصداقية والمهنية في نقل المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على البيانات الموثوقة، وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والمزايدات السياسية".