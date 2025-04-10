ادارة الدولة يناقش انخفاض اسعار النفط و"تدابير العراق" لتغييرات سياسية وامنية

شفق نيوز/ عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعه الاعتيادي يوم الخميس، في القصر الحكومي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الائتلاف "استذكر الذكرى السنوية لسقوط النظام الديكتاتوري في 9 نيسان 2025، واستشهاد السيد الشهيد محمد باقر الصدر، مثمناً التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي بكل أطيافه في مقارعة الديكتاتورية، كما رحب بقرار الحكومة بإعلان موعد إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025، وفقاً للقانون الحالي وبدون أي تعديل، داعياً أبناء الشعب العراقي إلى استثمار هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار ممثلين لهم".

وشدد الائتلاف على ما اسماه بـ"الحق الدستوري والقانوني للتظاهر والتعبير عن الرأي، مثمناً استجابة الحكومة والجهات ذات الصلة لمطالب المتظاهرين، أكد المجتمعون أهمية إكمال الإجراءات القضائية والقانونية بشأن حادثة وفاة المواطن بشير خالد ومحاسبة المقصرين".

كما ناقش الائتلاف بشكل مفصل الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، والوقوف بوجه أي تحديات ربما تنتج عن انخفاض أسعار النفط، ومعالجة ذلك عبر حلول صحيحة ومستدامة، داعياً وسائل الإعلام والقوى السياسية وجميع الفعاليات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضايا الوطنية المشتركة والمصالح العليا للبلاد.

واستعرض الائتلاف الوضع الأمني العام في المنطقة والعالم والتدابير اللازمة التي يتخذها العراق لمواجهة ما يفرزه أي تغيير سياسي أو أمني في المنطقة والعالم.