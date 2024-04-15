"ادارة الدولة" يبدي موقفاً بشأن زيارة السوداني لواشنطن ويأمل تفعيل اتفاقية "الإطار الاستراتيجي"

شفق نيوز/ أصدر ائتلاف إدارة الدولة المشكل لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، بياناً بشأن زيارة الأخير للولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب عن أمله في أن تنجح الزيارة بتفعيل اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" بين بغداد وواشنطن.

وذكر البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ائتلاف إدارة الدولة يتطلع بإيجابية إلى الزيارة التي يقوم بها الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وأكد الائتلاف، "دعمه الكامل لجهود الوفد العراقي لتحقيق المصالح الوطنية العراقية الحيوية في دعم الأمن والاستقرار السياسي واستمرار التنمية وتقديم الخدمات التي يلمسها المواطن بوضوح منذ فترة".

واعرب ائتلاف إدارة الدولة عن أمله في أن تشهد الزيارة "تفعيلاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي ولاسيما ما يتعلق منها بالطاقة والتنمية والتبادل العلمي والاستثمارات فضلاً عن التعاون الأمني بما يعزز الثقة والعلاقة بين البلدين الصديقين على أسس واضحة تعتمد السيادة والمصالح المشتركة".

واتفاقية الإطار الاستراتيجي هي اتفاقية أمنية وقعت بين حكومة العراق والولايات المتحدة، عام 2008، وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.

ولفت بيان ائتلاف ادارة الدولة إلى أن "الزيارة تؤكد دور العراق المحوري في المنطقة ونعرب عن الأمل في أن تعزز الجهود من أجل إيقاف العدوان على غزة وعدم اتساع ساحة الصراع وإبعاد المنطقة والعالم عن شبح الحرب".

ومساء أول أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.