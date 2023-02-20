"ادارة الدولة" يبحث تفعيل الاطار الاستراتيجي مع واشنطن "الصديقة" ويدعم السوداني لدمج العراق مع البيئة الدولية

شفق نيوز / بحث ائتلاف "إدارة الدولة" الجامع للقوى السياسية المشكلة للحكومة العراقية، يوم الاثنين، تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن "الصديقة" ودعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لدمج العراق مع البيئة الدولية.

جاء ذلك، خلال اجتماع اعتيادي عقده الائتلاف في مكتب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستمع الائتلاف، بحسب البيان، إلى تقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين، بعد الزيارة المهمة والناجحة التي قام بها الوفد الى الولايات المتحدة.

وتباحث الائتلاف في آليات تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب ائتلاف ادارة الدولة، عن دعمه الكبير لما تقوم به الحكومة من مساع مهمة لاندماج العراق ضمن البيئة الدولية وتحقيق تقدم بمسارات التنمية والطاقة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مهمة وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، كما شدد الائتلاف على دعمه للحكومة في محاربة تهريب العملة.

وفي الشان التشريعي، أعلن رئيس الوزراء، عن تقدم كبير في إكمال مسودة قانون الموازنة الاتحادية وقرب عرضها على مجلس النواب للتصويت.

وفي السياق ذاته، شدد الائتلاف على أهمية "إقرار القوانين الهامة التي تتعلق بتسهيل عمل الحكومة بما يحقق رفاه ومصلحة المواطنين".