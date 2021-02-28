اختيار صفية السهيل رئيساً لمجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، عن مجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة "فاو" اختارت سفيرة العراق لدى الفاتيكان صفية طالب السهيل، رئيساً للمجموعة لعام 2021.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجموعة الإقليمية اختارت السهيل لهذا المنصب خلال اجتماع افتراضي للمجموعة الذي شارك فيه أصحاب السفراء والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجموعة، كم تم اختيار ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في منصب نائب الرئيس.

بدورها أعربت السهيل عن امتنانها "لثقة الدول الأعضاء بدور العراق الفعال في المجموعة والمنظمة بصورة عامة، وإسهاماته الجادة في تقدم وتعزيز عمل المنظمة من خلال مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على التصحر"، مشيرةً إلى "حرص العراق على دعم وإسناد خطط وعمل المجموعة في مجال تطور الواقع الزراعي للبلدان كافة".

يذكر أن المجموعة تضم دول العراق، والأردن، والكويت، والسعودية، ومصر، وليبيا، ولبنان، والجزائر، والبحرين، والسودان، وقطر، وعمان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، والمغرب، وموريتانيا، وإيران.