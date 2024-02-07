اختيار "الزاملي" محافظاً للديوانية و"شخير" رئيسا لمجلس المحافظة

شفق نيوز/ انتخب مجلس محافظة الديوانية، يوم الأربعاء، عباس الزاملي محافظاً، كما اختار محمد شخير رئيساً لمجلس المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة الديوانية عقد جلسته الاولى واختار عضو ائتلاف دولة القانون محمد شخير رئيساً له، كما اختار سيف النائلي نائباً له وهو ايضا من دولة القانون.

واشار مراسلنا الى انتخاب عباس الزاملي عن كتلة بدر ضمن تحالف نبني محافظاً للديوانية، فيما انتخب علي جبر عن ائتلاف النصر بمنصب النائب الاول وكاظم العيادي عن تيار الحكمة بمنصب النائب الثاني.