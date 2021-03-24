اختيار التشكيل الجديد لأعلى سلطة قضائية في العراق

شفق نيوز/ عقد القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) اجتماعا صباح اليوم الأربعاء.

وضم الإجتماع كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء أنه تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط.

ووفقا للبيان فإنه سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء.

هذا ولم يشر البيان إلى أسماء التشكيل الجديد.