سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اختيار التشكيل الجديد لأعلى سلطة قضائية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-03-24T10:18:24+0000
اختيار التشكيل الجديد لأعلى سلطة قضائية في العراق

شفق نيوز/ عقد القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) اجتماعا صباح اليوم الأربعاء.

وضم الإجتماع كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء أنه تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط.

ووفقا للبيان فإنه سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء.

هذا ولم يشر البيان إلى أسماء التشكيل الجديد.

related

الحكم بعدم مشاركة المحكوم بجريمة مخلة بالشرف أو الفساد في الانتخابات بالعراق

Date: 2019-10-14 12:29:22
الحكم بعدم مشاركة المحكوم بجريمة مخلة بالشرف أو الفساد في الانتخابات بالعراق

اعلى سلطة قضائية بالعراق تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق المحاصصة

Date: 2019-10-28 09:08:31
اعلى سلطة قضائية بالعراق تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق المحاصصة

النجيفي يتحدث عن خسارة العراق "أهم أسلحته" بمكافحة الارهاب

Date: 2019-06-22 09:48:37
النجيفي يتحدث عن خسارة العراق "أهم أسلحته" بمكافحة الارهاب

العراق يعلن تأييده لمصر بملف سد النهضة ويبحث التحضير لقمة بغداد الثلاثية

Date: 2019-10-26 08:17:19
العراق يعلن تأييده لمصر بملف سد النهضة ويبحث التحضير لقمة بغداد الثلاثية

صالح وبومبيو يشددان على استقرار المنطقة وإعلاء لغة الحوار والتهدئة

Date: 2019-09-22 23:25:11
صالح وبومبيو يشددان على استقرار المنطقة وإعلاء لغة الحوار والتهدئة

ائتلاف علاوي يلوح بالانسحاب من العملية السياسية برمتها ويحذر من انهيار العراق

Date: 2019-11-19 13:57:50
ائتلاف علاوي يلوح بالانسحاب من العملية السياسية برمتها ويحذر من انهيار العراق

العراق يعلن اتخاذ الاجراءات لمنع تسلل مقاتلي داعش من 72 دولة عبر سوريا

Date: 2019-10-17 11:02:30
العراق يعلن اتخاذ الاجراءات لمنع تسلل مقاتلي داعش من 72 دولة عبر سوريا

وصول وزير الخارجية الفرنسي الى بغداد في زيارة تشمل كوردستان

Date: 2020-07-16 11:58:04
وصول وزير الخارجية الفرنسي الى بغداد في زيارة تشمل كوردستان