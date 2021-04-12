اختفاء مسؤول عراقي رفيع عقب صدور مذكرة قبض بحقه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، يوم الاثنين، بصدور مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ بابل الحالي حسن منديل، بتهم فساد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية داهمت منزل محافظ بابل حسن منديل بحثا عنه، بعد صدور مذكرة القاء قبض بحقه وبحق نجله وصهره في وقت سابق على خلفية اتهامه بقضية فساد".

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية لم تعثر عليه أو على نجله، مشيراً إلى أنهما توارا عن أنظار أجهزة الأمن التي تواصل البحث عنهما.

يشار إلى أن محافظة بابل شهدت تظاهرات متواصلة طوال الفترة الماضية، طالب فيها المتظاهرون بإقالة محافظ بابل حسن منديل من منصبه وإحالته للقضاء لتورطه بملفات فساد مالي وإداري.