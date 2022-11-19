اختتمها بلقاء الصميدعي.. تحركات قاآني في العراق خلال ثلاثة أيام

شفق نيوز/ التقى مفتي الجمهورية العراقية مهدي الصميدعي (أمس الجمعة)، بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني في العاصمة بغداد.

وأظهرت صورة، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال الصميدعي لقائد فيلق القدس في دار الإفتاء وسط العاصمة بغداد، بحضور محمد كاظم آل صادق، السفير الإيراني لدى العراق.

وفي غضون ذلك، أبلغ مصدر عراقي مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "قاآني، وصل الى بغداد في زيارة غير معلنة يوم الاثنين الماضي والتقى بمسؤولين عراقيين بينهم رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني".

وأضاف المصدر، أن "قاآني التقى وناقش مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي فور وصوله آخر تطوات العلاقات الثنائية، وأكد خلال ذلك، دعم طهران للحكومة العراقية الجديدة، وناقش القضايا الأمنية المشتركة مع رشيد والسوداني".

وأكد المصدر، أن "قاآني اجتمع أيضاً مع قادة الإطار التنسيقي، وناقش خلال ذلك الاجتماع التطورات السياسية في العراق".

إلى ذلك، هدد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، خلال زيارة أجراها مؤخرا إلى بغداد، بعملية عسكرية برية في إقليم كوردستان، إن "لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكوردية المعارضة"، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقالت الوكالة الأمريكية، عن عدد من المسؤولين العراقيين والكورد، قولهم إن "عملية كهذه في حال تنفيذها ستكون غير مسبوقة في العراق، وستفاقم التداعيات الإقليمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها إيران، وتعتبرها مؤامرة خارجية".

وفي أثناء ذلك، ناقش مفتي الجمهورية العراقية، مهدي الصميدعي، مع السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، آخر مستجدات الوساطة مع إقليم كوردستان.

وذكر الصميدعي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هناك وساطة من علماء المسلمين في العراق وسوريا ولبنان، للتدخل للصلح في الخلاف الحاصل في إيران، وتم التواصل مع زعيم أهل السنة في إيران وعدد من المشايخ والأئمة والخطباء في محاولة لإنهاء الأزمة التي يستفيد منها المحاربون للإسلام والساعون لإشعال الفتنة الطائفية" .