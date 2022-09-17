اختتام مؤتمر عراقي سوري مشترك بشأن أزمة المياه والتغيرات المناخية

شفق نيوز/ اختتمت في العاصمة السورية دمشق، يوم السبت، فعاليات الاجتماع الثنائي العراقي السوري المشترك الخاص باطلاق البرنامج الهيدرولوجي الدولي بنسخته التاسعة.

وذكرت وزارة الموارد المائية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر ترأسه الوزير مهدي رشيد الحمداني، ووزير الموارد المائية السوري تمام رعد، وحضره الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة العراقي جاسم عبد العزيز الفلاحي، والقائم بالاعمال العراقي في دمشق ياسين شريف، وتم التأكيد خلال الكلمات الختامية التي ألقاها الوزراء على ضرورة استمرار العمل المشترك للوصول إلى النتائج المتوخاة والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف للحصول على حقوق البلدين المائية في ظل نقص الايرادات المائية والتغيرات المناخية وبما يلبي متطلبات البلدين من المياه وضمان رفاهية شعبيهما.

وختم الاجتماع بتوقيع المحاضر المشتركة بين الجانبين والتي تضمنت أهم توصياتها تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسخير التكنولوجيا والعلوم والبحوث ومواجهة الآثار المتطرفة للمناخ.

واتفق المجتمعون على ان يكون الاجتماع الثاني للبرنامج في العاصمة بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة، وفقا للبيان.