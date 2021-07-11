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أكثر من 3200 مرشح يخوضون السابق الانتخابي مع انطلاق الحملات الدعائية بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-07-11T05:48:16+0000
أكثر من 3200 مرشح يخوضون السابق الانتخابي مع انطلاق الحملات الدعائية بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا للأنتخابات في العراق يوم الأحد المصادقة على أسماء أكثر من 3000 مرشح للتنافس على المقاعد النيابية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في البلاد في العاشر من شهر تشرين الأوّل من العام الحالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى انطلاق حملات الدعاية الانتخابية.

وقالت المفوضية في كلمتها الأسبوعية إنها أنهت عملية قرعة أرقام المرشّحين البالغ عددهم (3244) مرشّحًا الذين صدّق على أسمائهم مجلس المفوّضين في عموم أرجاء العراق والسماح لهم بالمباشرة بالدعاية الانتخابية في 8/7/2021 والتي ستستمر لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 7/10/2021.

وأضافت المفوضية أنها أعدت العدة لتنفيذ عمليات المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص التي من المقرر إجراؤها في 12 تموز الجاري بواقع محطة واحدة في كل مركز تسجيل البالغ عددها (1079) مركزًا والمنتشرة في عموم أرجاء العراق؛ للتأكد من دقة وسرعة الأجهزة الالكترونية الانتخابية وامكانية إرسال النتائج بيسر من المحطات وتسلمها في المكتب الوطني من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة بالتعاون مع شركة "ميرو الكورية" وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ( UNAMI ) والفريق الدولي للنظم الانتخابية ( IFES ) وبتغطية إعلامية .

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