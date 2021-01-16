احزاب كوردستانية تقول إنها مستعدة لخوض الإنتخابات في كركوك

شفق نيوز/ اعلن شوان محمد عضو اللجنة القيادية في حزب كادحي كوردستان في كركوك يوم السبت ان الاحزاب الكوردستانية جاهزة لخوض الانتخابات التشريعية في الوقت الذي دعا فيه الى تطبيع الاوضاع في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده محمد عقب اجتماع للاحزاب الكوردستانية في كركوك عُقد اليوم وسط مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكورد مسعود بارزاني، وحراك "الجيل الجديد" بزعامة رجل الاعمال الكوردي شاسوار عبد الواحد.

وقال محمد خلال المؤتمر انه "لغاية اللحظة الاطراف السياسية تجري الاستعدادت للانتخابات وتعمل على التأقلم ما اي مستجد يطرأ من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات"، مردفا بالقول ان الاحزاب الكوردستانية تسعى جاهدة الى ان تكون قراراتها ضمن اطار الدستور وقانون مفوضية الانتخابات.

واشار الى ان تلك الاحزاب مستعدة للاحتمالات كافة، ولأي قرار يصدر عن المفوضية بشأن موعد الانتخابات، مستطردا القول انه "يتعين انهاء الاوضاع غير الطبيعية والعسكرية في كركوك قبل الذهاب الى الانتخابات".

من جهته صرّح مسؤول مركز تنظيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني في كركوك رسول رؤوف لوكالة شفق نيوز، ان الاحزاب الكوردستانية ستجتمع مجددا من اجل التوصل الى نتيجة مرضية لجميع للاطراف كافة حول الاتفاق على خوض الانتخابات بقائمة كوردستانية موحدة في المحافظة.

واضاف "ننتظر ردا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولغاية الآن لم نتلق جوابا منه لذا فان الاجتماعات بين الاحزاب الكوردستانية ستستغرق وقتا.

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

و أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الخميس، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.