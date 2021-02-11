احزاب رئيسية في ديالى تعتمد تكتيكاً جديداً استعداداً للانتخابات

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في محافظة ديالى، يوم الخميس، عن قيام مرشحين ومسؤولين في المحافظة بنقل بيانات النفوس والأحوال الشخصية بين الوحدات الادارية للهيمنة على الانتخابات القادمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نواباً مخضرمين ومسؤولين من احزاب كبيرة في ديالى نقلوا بيانات النفوس من مسقط رأسهم الى مدينة بعقوبة وخوض الانتخابات ضمن دائرتها الانتخابية بحسب قانون الانتخابات الاخير لضمان فوزهم في الانتخابات القادمة، مبيناً أن إجراء نقل بيانات النفوس قانوني ولا يحمل اي مشاكل او خروقات قانونية.

وأضاف أن "قوى سياسية في ديالى وزعت مرشحيها في عدة وحدات ادارية لضمان هيمنتها السياسية داخل المحافظة وفي مجلس النواب ما يقوض الى حد كبير ظهور شخصيات برلمانية جديدة في ديالى من خارج الاحزاب الكبيرة.

ويرى مراقبون ان قانون الانتخابات بصيغته الجديدة الذي حدد للمرشحين دوائرهم الانتخابية في الوحدات الادارية فرصة لانهاء هيمنة الأحزاب الكبيرة على الانتخابات منذ 15 عاما.

ومن المقرر أن تعقد في العراق انتخابات برلمانية مبكرة في 2021، شكّلت المطلب الرئيسي للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر.

ويفترض أن تجري الانتخابات بموجب قانون انتخابي جديد قلّص فيه عدد الدوائر الانتخابية وألغي التصويت على أساس القوائم.