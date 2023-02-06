"احتياجات المواطنين" على طاولة السوداني والحلبوسي

أفاد بيان رسمي، يوم الاثنين، بأن رئيسي مجلسي الوزراء محمد السوداني والنواب محمد الحلبوسي بحثا ملفات لها "تماس بحياة واحتياجات المواطنين".

وذكر مكتب الحلبوسي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.

وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان، بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تم بحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية والتشريعية التي لها تماس بحياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم.