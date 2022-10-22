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احتدام الصراع على 5 وزارات يؤخر تشكيل حكومة السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-22T09:48:05+0000
احتدام الصراع على 5 وزارات يؤخر تشكيل حكومة السوداني

شفق نيوز / كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، يوم السبت، عن سبب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال القيادي في التيار، رحيم العبودي، لوكالة شفق نيوز، أن "سبب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، وهو وجود الصراع والخلاف الداخلي ما بين الكتل السياسية، وهذا يشمل كل الكتل والأحزاب".

وأوضح، أن "الصراع يركز على الوزارات السيادية كـ(الداخلية، الدفاع، الخارجية، المالية، النفط"، مبيناً أن "الخلاف على هذه الحقائب الوزارية ما زال قائماً".

وأكد القيادي في تيار الحكمة، "استمرار الحوارات والمفاوضات من أجل عقد جلسة للبرلمان العراقي خلال الأسبوع الحالي لمنح الثقة لمحمد شياع السوداني وحكومته".

ويعتزم مجلس النواب عقد جلسة خاصة لتمرير الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، منتصف الأسبوع المقبل.

وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن تفويض المكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره هو واقتراح مرشحين بدلاء، فيما أكد على استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن ثمة خلافات بشأن بعض الحقائب الوزارية فضلاً عن ضغوط تمارس على السوداني بهذا الشأن، أدت إلى استبعاد إدراج ملف التصويت على الكابينة الوزارية في جلسة من المزمع عقدها السبت المقبل.

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