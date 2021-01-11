احتدام الجدل النيابي بشأن "استقطاعات الرواتب".. وسائرون يدعو لاستهداف فئة بعينها

شفق نيوز/ أكد نائب كوردي في كتلة سائرون، يوم الاثنين، أن فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة سيوفر اكثر من 4 مليار دولار سنوياً، فيما كشف عن انشقاق نيابي حيال فرض الاستقطاعات.

وقال ازاد حميد القره لوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "فقرة فرض الاستقطاعات أو ضريبة الدخل اثارت جدلاً وانشقاقاً في مواقف الكتل البرلمانية بين مؤيد ومعارض، باعتبارها تستهدف الدرجات الدنيا من الموظفين ونسبها غير مؤثرة"، مشيراً إلى أن "الاستقطاعات ستوفر أكثر من 4 مليار دولار لخزينة الدولة سنوياً".

وأوضح القره لوسي، أن "مقدار الاستقطاعات في الرواتب البالغة 500 الف إلى مليون دينار عراقي تتراوح من 25 الى 50 الف دينار"، مشدداً على أن "تستهدف الاستقطاعات الرواتب الضخمة في الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث".

واكد القره لوسي تأييد كتلة سائرون "لاستقطاعات بسيطة لا تؤثر على دخل الموظفين من الدرجات الدنيا والدخل المحدود".

وعن تأثير تلك الاستقطاعات على المشاركة الانتخابية القادمة، استبعد النائب الكوردي "أي تأثيرات سلبية على الانتخابات واعتبرها استقطاعات غير مؤثرة مقارنة بالرواتب الضخمة طيلة الاعوام الماضية للكثير من شرائح الموظفين والقطاعات المتعددة".

ورفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 إلى مجلس النواب العراقي، ويقضي مشروع القانون بفرض مشروع القانون ضريبة الدخل على منتسبي كافة دوائر الدولة.

ويستثنى من ضريبة الدخل هذه، من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل.

وتستقطع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار.

وتشمل هذه الضريبة المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبنفس النسب، كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.