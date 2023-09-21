احتجاج إسرائيلي-أمريكي حول تسوركوف: على حكومة العراق ان تشعر بالمسؤولية

شفق نيوز/ انتقدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية استمرار الغموض المحيط بقضية الاسرائيلية- الروسية اليزابيت تسوركوف التي تقول اسرائيل انها خطفت في العراق في اذار/مارس الماضي، في وقت يقوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة الى نيويورك حيث يعقد لقاءات ويجري محادثات مع مسؤولين امريكيين وغربيين وغيرهم.

وكان السوداني قد قال في مقابلة مع شبكة سي أن أن الأمريكية من نيويورك إن: "أجهزتنا الأمنية معنية بضمان الأمن لكل الوافدين إلى العراق، والسيدة التي دخلت العراق بجواز سفر روسي اختفت قبل شهور، ونتابع عملية الاختفاء، ونحن جادون في كشف مصيرها، ولن نتساهل مع هذا الأمر.العراق يحتضن الوفود السياحية والشركات الأجنبية، ومسألة الأمن تشكل أولوية ولا يمكن التساهل بشأنها.

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن الوزير الاسرائيلي السابق، ناتان شارانسكي، وهو سجين سابق في الاتحاد السوفياتي، قوله انه "على الحكومة العراقية ان تشعر بانها (تسوركوف) مسؤوليتها، لان المنظمة التي اختطفتها هي، في نهاية الأمر، جزء من الحكومة".

واشار التقرير الى ان شارانسكي، الذي تعرض للسجن لمدة 9 سنوات بتهمة التجسس، تحدث عن والد تسوركوف قائلا انه "أمضى معه سنوات عديدة في السجن السوفياتي، وفي كتابي الذي يحمل عنوان (لا تخف من الشر) يمكنك أن تقرأ الكثير عنه. كان والدها ووالدتها سجينين سياسيين في الاتحاد السوفيتي منذ مرحلة مبكرة من عمرهما".

والان يشير التقرير الى ان ابنتهما اليزابيث تسوركوف، محتجزة في العراق. ونقل عن شارانسكي قوله انه "على حد علمنا، فهي لا تزال حية، والحكومة العراقية مسؤولة، وهي تتلقى مساعدات مالية كبيرة من امريكا. جاءت ليزا (تسوركوف) للقيام ببحث من جامعة برينستون وكانت ايجابية تجاه شعب العراق والعالم الإسلامي بشكل عام. ومن المشروع والطبيعي ان نتوقع من الادارة الامريكية استغلال علاقاتها مع الحكومة العراقية".

ولفت التقرير الى ان السوداني يقوم ببحث العلاقات الامريكية-العراقية أمام معهد "مجلس العلاقات الخارجية" الأمريكي في نيويورك، في اطار زيارته الى الامم المتحدة، مضيفا ان زيارة السوداني يسلط الضوء عليها بسبب قضية تسوركوف.

واشار الى ان هيئة الإذاعة العامة الامريكية "PBS" استضافت في الاسبوع الماضي، حوارا حول قضية تسوركوف، شاركت فيه ايضا شقيقتها ايما تسوركوف، تناول الجهود المبذولة لاعادتها الى موطنها.

وبرغم ذلك، قال التقرير ان السوداني لم يتطرق الى الدعوات الموجهة بغداد للعثور على تسوركوف واطلاق سراحها، لكنه التقى الامين العام لحلف الناتو في نيويورك ودعاه لزيارة العراق، تقديرا "لدعم الناتو في الحرب ضد داعش والتدريب العسكري والمشورة وبناء القدرات". كما التقى السوداني مع مسؤولين من البيت الابيض، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة حيث بحثا "العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات المختلفة".

وبعدما ذكر التقرير بتصريح لايما تسوركوف قالت فيه انها ليست راضية عن مستوى التدخل الامريكي في قضية شقيقتها معتبرة ان على واشنطن "استخدام نفوذها" على العراق، لفت الى ان اعضاء الكونغرس السيناتور ايريك سولويل والنائب روبرت مننديز والنائب كوري بوكر، طلبوا من وزارة الخارجية الامريكية بذل المزيد من الجهود، معتبرين انه يبدو من غير المفهوم ان الدولة التي تحصل على دعم من الولايات المتحدة لم تتمكن من العثور على باحثة مفقودة مرتبط بجامعة مرموقة مثل "برينستون". وتابع التقرير القول انها ليست المرة الاولى التي تتهم فيها "كتائب حزب الله" والميليشيات الاخرى في العراق، والعديد منها مرتبط بايران، بارتكاب عمليات اختطاف وهجمات خارج نطاق القضاء.

وفي رد على سؤال حول ما اذا تم بذل ما يكفي من الجهود من اجل الافراج عنها، قال شارانسكي، انه "لن يكون كافيا ابدا الى ان يتم اطلاق سراحها"، مضيفا انه من المهم التركيز على العراق. وتابع قائلا انه "في ايام الكفاح من اجل اليهود السوفييت، فان موقفي كان دوما يتمثل بان الدبلوماسية الهادئة لا يمكن ان تنجح، الا اذا كان هناك ضغط شعبي في الوقت نفسه".