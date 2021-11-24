احتجاجات رافضة لـ"مصادرة" الأصوات الانتخابية أمام محكمة البصرة

شفق نيوز/ نظم العشرات من الأشخاص، يوم الأربعاء، احتجاجات أمام محكمة استئناف البصرة لرفض "مصادرة" الاصوات الانتخابية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف البصرة لرفض، استبدال مرشحين مستقلين بآخرين ومصادرة اصواتهم الانتخابية".

يذكر ان العشرات من الأشخاص تظاهروا الأحد (21 تشرين الثاني الجاري) أمام محكمة استئناف بابل احتجاجا على قرار الهيئة القضائية للانتخابات والذي ابعد المرشح المستقل امير كامل المعموري.

وحمل المحتجون لافتات تندد بأبعاد المرشح المعموري لصالح آخر بتحالف قوى الدولة، وهو صادق مدلول، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وأعتبر المتظاهرون قرار القضاء بأنه جاء "مجاملة" للأحزاب السياسية الخاسرة بالانتخابات على حساب المرشحين المستقلين، والقوى الجديدة.

وفاز النائب السابق ومرشح تحالف قوى الدولة، صادق مدلول، يوم الجمعة، بعضوية مجلس النواب العراقي، بدلاً عن المرشح المستقل أمير المعموري، وذلك بعد كسب الطعن المقدم إلى الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات.