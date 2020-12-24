سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اجماع برلماني على رفض تخفيض رواتب الموظفين

Category: سیاسة

Date: 2020-12-24T09:25:15+0000
اجماع برلماني على رفض تخفيض رواتب الموظفين

شفق نيوز/ أكد نائبان في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عدم وجود أي توافق سياسي أو نيابي لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لـوكالة شفق نيوز، إن "ما تحدثت عنه الحكومة بشأن استحصال موافقة من رؤساء الكتل السياسية برفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وبنود ومواد قانون الموازنة العامة غير صحيح".

وأضافت إنه "لا يوجد اي توافق سياسي أو نيابي بشان إقرار قانون الموازنة بالبرلمان"، مؤكدة "وجود اعتراض نيابي على رفع سعر الصرف وفرض ضرائب على رواتب الموظفين".

بدوره؛ رأى النائب الكوردي ضمن كتلة سائرون ازاد حميد شفي لوكالة شفق نيوز؛ أن الكتل البرلمانية مجمعة على عدم المساس برواتب الموظفين وما تسببه من تبعات معيشية تطالب طبقات وشرائح واسعة.

ولفت شفي إلى أن البرلمان سيكون له موقف حازم تجاه أي تخفيض للرواتب بعد وصول قانون الموازنة للبرلمان العراقي.

واضاف ان رفع سعر الدولار تسبب بخفض رواتب الموظفين بنسبة 25-30 % من قيمتها واي تخفيض سيقود لتبعات اقتصادية جسيمة.

واعتبرشفي رفع سعر الدولار لن يعالج العجز المالي ولن يثمر عن اي حلول حقيقية يتطلع إليها الشعب العراقي.

related

مجلس الوزراء يمرر اكثر من نصف الموازنة بعد 8 ساعات من النقاش

Date: 2020-12-20 15:03:49
مجلس الوزراء يمرر اكثر من نصف الموازنة بعد 8 ساعات من النقاش

عضو المالية النيابية: موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشة وتخلو من الإصلاحات الاقتصادية

Date: 2020-12-21 08:22:39
عضو المالية النيابية: موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشة وتخلو من الإصلاحات الاقتصادية

الخنجر يستغرب تنديدات اطراف اتفقت مع الحكومة على رفع الدولار

Date: 2020-12-23 15:16:14
الخنجر يستغرب تنديدات اطراف اتفقت مع الحكومة على رفع الدولار

الكاظمي بشأن موازنة 2021: سنناقشها اليوم أو غدا

Date: 2020-12-07 06:58:41
الكاظمي بشأن موازنة 2021: سنناقشها اليوم أو غدا

موازنة 2021.. المالية النيابية: نرفض المساس برواتب الموظفين ومعالجة الازمة على حساب المواطن

Date: 2020-12-17 12:06:32
موازنة 2021.. المالية النيابية: نرفض المساس برواتب الموظفين ومعالجة الازمة على حساب المواطن