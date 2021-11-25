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اجراءات قضائية "عراقية - ايرانية" لملاحقة المتورطين باغتيال المهندس وسليماني

Category: سیاسة

Date: 2021-11-25T11:09:46+0000
اجراءات قضائية "عراقية - ايرانية" لملاحقة المتورطين باغتيال المهندس وسليماني

شفق نيوز/  اصدر قضاة عراقيون وايرانيون، يوم الخميس، بياناً مشتركاً حول حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس والجنرال الايراني قاسم سليماني في مطار بغداد العام الماضي.  

وجاء في بيان مشترك للاجتماع الاول للجنة القضائية المشتركة بين العراق وايران، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بعد مباحثات استمرت ليومين تقرر في نهاية الاجتماع اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لإستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين.

وشدد البيان على استخدام جميع الامكانيات والطاقات المتاحة لتوفير وإستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الإنابات القضائية المتخذة على ان يستمر عمل لجنة التحقيق المشتركة في إقرب وقت ممكن في البلدين حتى التاكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية.

وبين أن الجولة التالية ستعقد بإجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران وقد وقع  البيان المشترك من الجانب العراقي رئيس هيئة الاشراف  القضائي القاضي مسلم متعب مدب ومن الجانب الايراني السيد مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية.

 

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