اجراءات تقشف.. السوداني يقلص عدد مستشاريه ضمن إجراءات ضغط النفقات

شفق نيوز- بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء "المنتهي ولايته" محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اتخاذ خطوات تنظيمية وترشيدية داخل تشكيلاته، شملت إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء، ضمن إجراءات "ضغط النفقات".

وذكر المكتب، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوات جاءت تنفيذاً لتوجيهات السوداني، وشملت عمليات دمج وتنظيم في مفاصل المكتب، من بينها إنهاء عقود مستشارين وخبراء سبق تكليفهم بإدارة ومتابعة ملفات في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية، التي وصلت نسبة إنجازها الكلية إلى 88%.

وأضاف البيان أنه جرى تثمين جهود هؤلاء المستشارين، إلى جانب جهود العاملين في المؤسسات الحكومية كافة.

وأشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء اتخذ كذلك جملة خطوات ترشيدية وضغطاً للنفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب.

وشدد السوداني، بحسب البيان، على المؤسسات الحكومية كافة بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، بما يحقق ترشيداً واضحاً للنفقات والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.