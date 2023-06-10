اجتماع يضم الحلبوسي والمندلاوي ورؤساء كتل الاطار التنسيقي لبحث التعديلات الأخيرة على الموازنة

شفق نيوز/ عقد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم السبت، اجتماعاً مع عدد من رؤساء كتل الاطار التنسيقي ورئيس اللجنة المالية.

وذكر بيان مقتضب لمكتب المندلاوي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع بحث النصوص والتعديلات الاخيرة للمواد المتبقية في قانون الموازنة قبيل استئناف جلسة التصويت على القانون".

ولاحقاً أبلغ مصدر نيابي مراسل وكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير العدل خالد شواني القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني انضما للاجتماع".

وأجّل مجلس النواب في وقت اليوم السبت، جلسته المخصصة لاستكمال التصويت على الموازنة لعدم اكتمال النصاب القانوني".