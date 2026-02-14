اجتماع إيجابي بين بارزاني وبافل طالباني لحسم رئاسة الجمهورية وحكومة الإقليم

شفق نيوز- السليمانية

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني كاروان كزنيي، اليوم السبت، أن اجتماع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني برئيس الاتحاد بافل طالباني، تناول مجمل المستجدات السياسية في العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أن أجواء اللقاء اتسمت بالإيجابية على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة.

وقال كزنيي خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع بين الجانبين "عُدّ مهماً في هذا التوقيت، إذ بحث الطرفان تطورات المشهد السياسي، ولا سيما ملف منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة الإقليم"، مبيناً أن اللقاء لم يُفضِ إلى اتفاق حول هذين الملفين حتى الآن.

وأشار إلى أن الاتحاد الوطني الكوردستاني "سيواصل جهوده لتقريب وجهات النظر مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مؤكداً أن الاجتماعات والحوار بين الطرفين "ستستمر بصورة متواصلة للوصول إلى تفاهمات مشتركة تخدم الاستقرار السياسي في الإقليم".

وفي جانب آخر، لفت كزنيي إلى أن الاتحاد الوطني "يشهد مرحلة تجديد داخلية، تتضمن إجراء تغييرات في مؤسساته، بهدف دعم الطاقات الشابة وحملة الشهادات الأكاديمية، بالتوازي مع تكريم عوائل الشهداء"، مؤكداً أن "هذه التغييرات ستتم وفق مبدأ الشفافية ودون أي تحيز في اختيار الكوادر".

يشار إلى أن الحزبين لم يتفقا حتى الآن على تسمية مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية على الرغم من انقضاء المدة الدستورية المحددة لذلك.

وكان مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أفاد يوم الأربعاء الماضي، بتأجيل حسم مرشح رئيس الجمهورية إلى يوم الأحد المقبل.وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وبإحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني الدستوري قد انتهى من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.