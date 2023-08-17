وزارة النفط تحتضن اجتماعاً لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز

شفق نيوز/ نظمت وزارة النفط، اليوم الخميس، اجتماعاً لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز.

وترأس الاجتماع مستشار الوزارة للشؤون الادارية والقانونية والرقابية حمدان عويجل ويضم عدداً من المسؤولين في الشركات النفطية ودوائر مركز الوزارة

وقالت وزارة النفط في بيان اليوم، إن الاجتماع يهدف الى مناقشة إعداد مسودة قانون النفط والغاز ، والعمل على بلورة رؤية وطنية مهنية تحقق اهداف الاستثمار الامثل للثروة النفطية خدمة للصالح العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه في مطلع شهر آب/أغسطس بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص مشروع قانون النفط والغاز، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون.

ويعد قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية.

وتعول الكتل السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية إلى التوصل لحلول للخلافات القائمة والدفع باتجاه تفاهمات ترضي جميع الأطراف لإقرار القانون.