اجتماع هام للإطار التنسيقي لبحث نتائج زيارة طهران وأجندة قمة بغداد

شفق نيوز/ يعقد زعماء وقيادات مكونات الإطار التنسيقي الشيعي، بحضور رئيس الوزراء العراقي، يوم الاثنين القادم، اجتماعاً مهماً لمناقشة نتائج زيارة وفد الإطار إلى العاصمة الايرانية طهران واستعراض أبرز محاور أجندة مؤتمر القمة العربية المزمع عقدها في بغداد الأسبوع المقبل.

وأوضح مصدر في الإطار لوكالة شفق نيوز، أن "قوى الإطار التنسيقي ستناقش خلال الاجتماع جملة من الملفات، أبرزها نتائج زيارة وفد الإطار إلى طهران، والملفات التي تم تناولها مع الجانب الإيراني، والتفاهمات الأولية بين الجانبين".

وأضاف أن "الاجتماع سيتناول أيضاً استعراض المحاور الرئيسية التي سيتم التشاور بشأنها مع الدول العربية وتنظيمها ضمن ورقة عمل رسمية تطرح خلال اجتماعات القمة العربية في بغداد، ومن بينها الاتفاق على إجراء حوار مع الدول العربية والغربية والولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة تشكيل الوضع الفلسطيني بما ينسجم مع مقررات الأمم المتحدة، والتأكيد على تضامن جميع الدول العربية مع حقوق الحكومة والشعب الفلسطيني في الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الإسرائيلي، مع ضمان فتح المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، وفي حال عدم الالتزام، سيتم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لفرض قرارات تقيد إسرائيل من الاستمرار بحروبها".

وبيّن المصدر أن "قضية التنمية ستكون أيضاً محورية بين الدول العربية ضمن الشراكات الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية، إلى جانب توسيع مساحة المصالح المشتركة بما يخدم ويحقق مصالحها إزاء التحديات الراهنة".

وأشار إلى أنه "سيتم كذلك مناقشة مقترح زعيم تيار الحكمة بتشكيل غرفة أو مؤسسة دولية لمكافحة الإرهاب يكون مقرها العراق، مع حث الجميع على تفعيل شراكة فاعلة في هذا الإطار لإنهاء الإرهاب وخلاياه النائمة".

وفيما يخص التمثيل الرسمي للدول المشاركة في القمة، أكد المصدر أن "تمثيل الدول العربية الـ22 سيكون بمستوى عالٍ ورفيع جداً، ولم تعتذر أي دولة عن الحضور، بما فيها سوريا، ومن المرجح أن يحضر رئيس الإدارة المؤقتة فيها، باعتبار أن مشاركته بالقمة ستكون بمثابة بوابة لشرعنة وجوده".

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء والمعلومات التي تحدثت عن رفض دول عربية المشاركة في اجتماع الجامعة العربية بغداد غير صحيحة".

وأضاف العوادي أن "كل الدول العربية أكدت حضورها لغاية الان، ولم نبلغ بامتناع أي دولة عربية عن الحضور اطلاقاً".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية ببغداد، في 17 من الشهر الجاري، وسط استعدادات عراقية كبيرة، على مستوى الأمن والخدمات.