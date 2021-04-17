اجتماع نيابي مرتقب لمناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز / كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، يوم السبت، عن اجتماع مرتقب لمناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشارت إلى أن التصويت على القانون سيكون في الفصل التشريعي الجديد.

وقال رئيس اللجنة شيروان دوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اجتماعا مرتقبا لرئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية واللجان القانونية والأقاليم والمحافظات النيابية، سيعقد في الأيام المقبلة لمناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف دوبرداني، أن "هناك الكثير من المقترحات في تعديل القانون أبرزها هي تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات واعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة والنظام البايومتري وحصول الفائز على أعلى الأصوات في الانتخابات المقبلة".

وتابع دوبرداني، إنه "في حال تم الاتفاق على تعديل القانون، سيتم عرض التعديل للقراءة الأولى والثانية والتصويت في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب".