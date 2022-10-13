اجتماع موسع في البرلمان العراقي بحضور مرشحي رئاسة الجمهورية والسوداني

شفق نيوز/ عقدت الكتل السياسية العراقية، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً في مجلس النواب بحضور مرشحي رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد وبرهم صالح، والمرشح بتشكيل الحكومة المقبلة محمد السوداني.

وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعاً موسعاً لقادة الكتل السياسية عقد قبل ظهر اليوم في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحضور مرشح الإطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ومرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية برهم صالح، إضافة الى مشارك المرشح الرئاسي عبد اللطيف رشيد.

وقرر تحالف "السيادة" السني بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، اليوم الخميس، التصويت لـ"عبد اللطيف رشيد" رئيساً للجمهورية خلال جلسة البرلمان اليومي.

وأعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، سحب مرشحه ريبر أحمد من السباق التنافسي على منصب رئيس جمهورية العراق، وأوضح أنه أن كتلته ستشارك في الجلسة لانتخاب مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف رشيد.

وأبلغ الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، وأن مرشحه محمد السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة