اجتماع "مهم" للقوى السياسية العراقية لمناقشة أزمة الدولار

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة، اليوم السبت، عن عقد اجتماع للقوى السياسية العراقية لمناقشة آخر تطورات أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الكتل والأحزاب السياسية سوف تعقد، اليوم، اجتماعاً مهماً لها في العاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من أجل مناقشة آخر تطورات أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، ونتائج اجتماع البنك المركزي العراقي مع الفيدرالي الأمريكي في إسطنبول".

وبينت المصادر، ان "الاجتماع سيخرج بقرارات وتوصيات موحدة الهدف منها دعم الإجراءات الحكومية التي تسعى للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلي"، مرجحة أن "يكون هناك اتفاقاً للتصويت على بعض قرارات الاجتماع في جلسة البرلمان لتكون ملزمة التطبيق".

وأعلن البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، ختام اجتماعاته مع وزارة الخزانة الأمريكية في اسطنبول، وأشار إلى أن واشنطن أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق "الأهداف المشتركة".

وبعد اجتماع اسطنبول، انخفضت أسعار صرف الدولار "بشكل كبير" في البورصات العراقية.