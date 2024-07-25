اجتماع مهم للسوداني مع "عرب كركوك" لحسم تشكيل حكومة المحافظة

شفق نيوز/ كشف مصدر في مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعقد اجتماعاً وصف بـ"المهم" مع أعضاء الكتلة العربية "السنّة" لحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية، مؤكداً أن السوداني مصرّ على إنهاء هذا الملف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعا أعضاء المحموعة العربية السنّة إلى اجتماع خاص معهم في الساعة العاشرة من صباح اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "الاجتماع مهم حيث الهدف منه التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك وتحديد من سيكون محافظاً ومن سيتولي رئاسة مجلس المحافظة".

وتابع المصدر أن "أعضاء المجموعة العربية بكامل عددهم سوف يلتقون بالسوداني حسب الموعد المتفق عليه ولا توجد أي اتفاقات مع الكتل السياسية الأخرى، ولا يمكن الحديث عن تحالفات مع أطراف أخرى حالياً إلا بعد الوصول إلى صيغة توافقية بين الجميع عندها ستكون الأمور واضحة".

وتشهد محافظة كركوك أزمة سياسية حول تشكيل الحكومة المحلية، فمنذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما زال مجلس محافظة كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيساً له وانتخاب المحافظ، وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك، وديالى كذلك، رهينة تجاذبات الكتل السياسية التي لم تتفق لغاية الآن على حسم أمرها وتشكيل الحكومة المحلية للمحافظة.