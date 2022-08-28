اجتماع مهم بالقصر الحكومي للتفاوض مع الصدر عبر لجنة يرأسها نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز/ من المزمع أن يحتضن القصر الحكومي، اليوم الأحد، إجتماعاً موسعاً يضم أغلب القوى والأطراف السياسية الفاعلة بمكوناتها كافة باستثناء التيار الصدري لبحث الأزمة السياسية الراهنة في العراق.

وكشف مصدر سياسي مطلع ، لوكالة شفق نيوز، عن اتفاق مبدئي بين القوى السياسية الفاعلة في المشهد لعقد اجتماع موسع مساء اليوم الأحد في القصر الحكومي بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي الى جانب زعامات وقيادات قوى الإطار التنسيقي، وقيادات تحالف السيادة فضلا عن زعامات الحزبين الكورديين الرئيسيين ( الديمقراطي والاتحاد) او من يمثلهما ، للتباحث في مبادرة حلحلة الازمة السياسية التي تمر بها البلاد الى جانب إقناع زعيم التيار الصدري بالحوار .

واوضح المصدر انه سيتم بحث تشكيل لجنة لتكون وفدا تفاوضيا مع (الصدر ) واقناعه بالعودة لطاولة الحوار ، مستدركا القول ان الوفد التفاوضي لن يذهب الى الحنانة ما لم يحصل على الضوء الأخضر من هناك باستقبالهم والقبول بالحوار والتفاوض وبخلافه لن تذهب الى هناك، ومن المؤمل ان يتم اخطار الحنانة مساء اليوم.

كما أشار المصدر إلى أن اعضاء اللجنة التفاوضية المقترحة ستكون برئاسة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني او من يمثله ، وعضوية زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي او من يمثله فضلا عن زعيم السيادة خميس الخنجر، و زعيم حزب الاتحاد بافل الطالباني".

المصدر مضى بالقول إن "تلك اللجنة او الوفد التفاوضي يأتي تنفيذا لمحاور مبادرة الزعيم مسعود بارزاني لحلحلة الأزمة من خلال تشكيل فريق تفاوضي يذهب برؤية موحدة تكون بمثابة خارطة طريق تتضمن توقيتات محددة لعمر الحكومة القادمة، وحل البرلمان وتحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة"، مؤكدا أن "تلك من اهم مطالب الصدر ، فإن قبل بها الأخير ستعاد جلسات الحوار الوطني للخوض في إجراءات المرحلة القادمة".

من المقرر أن يجري رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني خلال الأسبوع الجاري زيارة إلى العاصمة بغداد ومدينة النجف.

وقال مصدر في رئاسة الإقليم لوكالة شفق نيوز، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني يحمل خلال هذه الزيارة مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لحل الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.