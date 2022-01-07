اجتماع "مهم".. الإطار الشيعي يبحث خياراته المقبلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الجمعة، بعقد اجتماع مهم للإطار التنسيقي الشيعي لبحث خياراته المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الاطار التنسيقي تعقد اجتماعا مهما في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد لمناقشة آخر تطورات حوارات ومفاوضات تشكيل الكتلة الاكبر وشكل الحكومة الجديدة".

وامس الخميس، كشفت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، عن التوصل الى مشتركات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وفيما أعلنت عن لقاء قريب سيجمع وفدا من الإطار بالصدر في الحنانة، نفت اشتراط الأخير استبعاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن المناصب الحكومية.