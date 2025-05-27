اجتماع أمني عراقي - إيراني في موسكو

شفق نيوز/ التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء في موسكو، الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان.

وقال مكتب الأعرجي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء جاء على هامش الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، الذي يُعقد في العاصمة الروسية.

وبحسب البيان، فقد عُقد اجتماعا ضم الوفدين العراقي برئاسة الأعرجي، والإيراني برئاسة أحمديان، جرى خلاله بحث القضايا والملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاتفاق الأمني بين البلدين ومراحل تنفيذه، بالإضافة إلى ملف التقييم الأمني في المنطقة، وقرار حزب العمال الكوردستاني بحل نفسه وآثاره على البلدين، إضافة إلى متابعة الاتفاقية الأمنية المشتركة بين الجانبين.

كما تناول الاجتماع التقييم الأمني في سوريا، حيث أكد الجانب الإيراني على أهمية أمن واستقرار واستقلال ووحدة الشعب السوري بشكل كامل، فيما طرح الجانب العراقي موقفه المتطابق مع الموقف الإيراني في دعم استقرار سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً، وفق ما جاء في البيان.