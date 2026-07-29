اجتماع أمني طارئ برئاسة الزيدي لبحث تداعيات القصف الجوي

اثار قصف جوي على مقر للحشد في ديالى

شفق نيوز- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، يوم الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على خلفية التطورات الأمنية والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجراً.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع يأتي لبحث المستجدات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الأحداث الأخيرة.

وأضافت أن بياناً تفصيلياً سيصدر عقب انتهاء الاجتماع، يتضمن مجريات الأحداث والقرارات التي سيتم اتخاذها.

يأتي ذلك، بعد تنفيذ القوات الأميركية والسعودية ضربات جوية على مواقع للحشد الشعبي في العراق، فجر اليوم، قالت إنها تابعة لفصائل موالية لإيران متهمة بمهاجمة القوات الأميركية ومنشآت الطاقة السعودية.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تعرض عدد من مقارها الرسمية في مناطق متفرقة من العراق لهجمات وصفتها بـ"الإرهابية"، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.