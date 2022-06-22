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اجتماع منزل الحلبوسي يخرج بالاتفاق على دعم العملية السياسية وحقوق المحافظات المحررة

Category: سیاسة

Date: 2022-06-22T20:35:57+0000
اجتماع منزل الحلبوسي يخرج بالاتفاق على دعم العملية السياسية وحقوق المحافظات المحررة

شفق نيوز/ خرج اجتماع تحالف "السيادة" الذي يضم ائتلافي "عزم" بزعامة خميس الخنجر و"تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي بعد اجتماعه، مساء الاربعاء، في منزل الاخير بالاتفاق على دعم العملية السياسية وحقوق المحافظات المحررة.

 وأبلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، أن اجتماع تحالف السيادة برئاسة الخنجر والحلبوسي وقيادات التحالف في مقر تحالف السيادة ببغداد عقد لمناقشة اخر المستجدات على الساحة السياسية وضرورة الخروج بموقف موحد ازاء العملية السياسية، مبينا أنه تم الاتفاق على دعم العملية السياسية وتأكيد المطالبة بحقوق المحافظات المحررة وجماهيرها في أي حراك قادم.

وفي وقت سابق، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف "السيادة" مشاركتهما في جلسة يوم غد الخميس.

والأربعاء، دعت رئاسة مجلس النواب المرشحين "الخاسرين الأكبر" بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى حضور جلسة يوم غد الخميس، فيما بين أن ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب امس الثلاثاء، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً.

 

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