اجتماع مصغر للإطار يطرح مرشحاً جديداً لرئاسة الحكومة

عقدت قيادات الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً مصغراً في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتباحث بشأن أجندة الاجتماع المقبل المخصص لحسم ملف رئاسة الحكومة المرتقبة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع ضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس مجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والقيادي في الحشد الشعبي "أبو فدك" المحمداوي.

وبين أن المجتمعين ناقشوا أجندة الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي الذي سيعقد في منزل همام حمودي، والأسماء المطروحة المرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أن "المالكي طرح ترشيح القيادي والوزير السابق في التيار الصدري علي الشكري لتسلم منصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "الحاضرين في الاجتماع وافقوا على إضافة شكري لبقية المرشحين على أن يتم طرحهم جميعاً في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي".

وكان مصدر سياسي مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بتأجيل اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم، إلى إشعار آخر، مشيراً إلى أن التأجيل جاء بسبب "خلافات" بين أعضاء الإطار.

وقال المصدر إن "الاجتماع كان من المقرر عقده في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم"، مبيناً أن "التأجيل جاء بسبب مقاطعة بعض قادة الإطار للاجتماع، مما دفع إلى تأجيله لحين تأكيد حضور جميع القيادات لحسم ملف رئاسة الوزراء وفق المدة الدستورية بعد انتخاب رئيس الجمهورية وهي 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

ويوم أمس الأول السبت، انتخب مجلس النواب العراقي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي رئيساً جديداً للجمهورية.

وكشف رئيس تحالف تصميم عامر الفايز، يوم أمس الأحد، عن عزم الإطار التنسيقي مناقشة أسماء 9 مرشحين لرئاسة الحكومة في اجتماعه ليوم غد.

ووفقاً لمصدر سياسي، فإن رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، يُعد مرشح تسوية داخل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، في وقت يستعد فيه قادة الإطار لعقد اجتماع قريب لحسم اسم المرشح بشكل رسمي.