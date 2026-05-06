اجتماع مسائي للإطار بحضور الزيدي وثلاثة ملفات "مهمة" على طاولة التفاهمات

كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء، أن قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مسائياً بحضور رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لمناقشة التشكيلة الوزارية وتصدير النفط بالتنسيق مع إقليم كوردستان والوساطة بين إيران وأميركا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً مهماً سيُعقد مساء اليوم في منزل زعيم حزب الأساس العراقي محسن المندلاوي، بحضور قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، لحسم نقاط الوزارات السيادية والخدمية والاتفاق على آلية توزيعها".

وأضاف: "بعد ذلك ستتم مناقشة المرشحين للحقائب الوزارية لحسمها خلال اليومين المقبلين وتقديمها بشكل نهائي إلى الزيدي من أجل التصويت عليها نهاية الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن "قادة الإطار التنسيقي سيتداولون الملاحظات فيما بينهم حول التشكيلة الحكومية لوضع اللمسات الأخيرة تمهيداً للتصويت عليها تحت قبة البرلمان بعد الاتفاق على موعد محدد".

وبين المصدر أن الملف الثاني الذي سيناقشه قادة الإطار هو "ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، إلى جانب عرض آلية تصدير النفط بالتنسيق مع إقليم كردستان وبما يحقق انسيابية في التصدير، فضلاً عن حلحلة الملفات الشائكة بين بغداد وأربيل ومقترحات تسويتها".

وأوضح المصدر أن الملف الثالث يتعلق بـ"دور العراق في تبني الوساطة والتهدئة وتقريب الرؤى بين إيران وأميركا لإنهاء الحرب".

وأكد أنه "ستتم مناقشة الإشكاليات التي رافقت عملية اختيار الوزراء إلى جانب مناقشة ملفات أخرى تهم المواطن".

يأتي ذلك بعد يوم من زيارة أجراها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استمرت ليومين، التقى خلالها الزعامات السياسية الشيعية والسنية ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، ورئيس الحكومة "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث ناقش بارزاني عدداً من الملفات المهمة مع هذه القيادات.