اجتماع مسائي للإطار التنسيقي للتباحث بشأن أزمة المياه والتحضيرات للانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أكد قادة الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة وضع إستراتيجية مستدامة لحفظ الأمن المائي في العراق، فيما بحث التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الاعتيادي المرقم 245 في مكتب عضو قيادة الإطار عبد السادة الفريجي، لمتابعة آخر التطورات على المستويين الوطني والدولي، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الشأن العام.

واستعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية المختلفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، مشدداً على أهمية الأمن الانتخابي وتوفير بيئة مستقرة تضمن حرية الناخب وسلامة الاقتراع.

كما بحث الإطار التنسيقي أزمة المياه والجهود الحكومية والفنية المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الحيوية، مؤكداً على ضرورة تبنّي حلول إستراتيجية مستدامة تحفظ الأمن المائي والسيادة الوطنية، وتضمن توزيعاً عادلاً للموارد بين المحافظات.