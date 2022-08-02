اجتماع مرتقب لـ"بعض" قوى الإطار التنسيقي مع الرئاسات الثلاث لإيجاد "حلول ناجعة"

شفق نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الثلاثاء، عن قرب عقد اجتماع موسع ومهم للرئاسات الثلاث مع بعض قوى الإطار التنسيقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، إن "اجتماعاً مهماً ستعقده الرئاسات الثلاث وبعض قوى الإطار التنسيقي لإيجاد حلول ناجعة تضمن جلوس الجميع الى طاولة حوار".

واضاف المصدر؛ ان "المعلومات تؤشر سعيا من قبل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لعقد اجتماع مع الرئاسات الثلاث للبحث في شكل جدي لإنهاء الازمة وحلحلة الأمور مستغلين بذلك الضغط الداخلي والخارجي لضبط ايقاع العملية السياسية في شكلها الجديد".

وكان مصدر في مجلس الوزراء العراقي كشف يوم الثلاثاء، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يتحرك لعقد اجتماع طاولة مستديرة، لجمع الفرقاء في العملية السياسية.

وأعلن رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، دعمه لمبادرة رئيس الحكومة الاتحادية لعقد حوار بين الأطراف والقوى العراقية للخروج بحل للأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد.

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

وخرجت يوم أمس الاثنين قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء تظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، وذلك بعد دعوة من "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".