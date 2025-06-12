اجتماع مرتقب.. "تنسيقية المقاومة" العراقية تتجه لمساندة إيران في حال تعرضها للحرب

شفق نيوز/ كشف مصدر في "هيئة تنسيقية المقاومة العراقية"، يوم الخميس، عن عقد اجتماع لها خلال الساعات المقبلة، فيما أشار لوجود إجماع داخل الهيئة على أن يكون هناك دور مباشر للفصائل المسلحة في حال تعرضت إيران لضربة عسكرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الساعات المقبلة سوف تشهد اجتماعاً مهماً لهيئة تنسيقية المقاومة العراقية، التي تضم أغلب الفصائل المسلحة في العراق، وان الاجتماع سيكون بحضور أغلب قادة الفصائل، من أجل مناقشة وبحث التصعيد الأخير في المنطقة في ظل التهديدات والتحذيرات الامريكية، وبحث أي حرب مرتقبة ضد ايران ودور الفصائل في هذه الحرب، إذا ما اندلعت".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الفصائل في الهيئة، أجمعت بأن يكون لها دور مباشر بأي حرب ضد إيران، سواء كانت من قبل الولايات المتحدة الامريكية او إسرائيل، مقابل ذلك هناك ضغوطات حكومية وكذلك سياسية على بعض قادة الفصائل من أجل عدم التدخل بأي تصعيد قد يحصل في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، هدد بإرسال عشرات "الاستشهاديين" لمهاجمة المصالح الأميركية في حال اندلعت الحرب ضد إيران.

وكتب الولائي، في تدوينة له، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي: "اذا اندلعت الحرب سيكون المئات من الاستشهاديين على الموعد وسيُذلُّ كبرياء امريكا ثانيةً كما ذُلَّ اول مرة في العراق حين خرجت تجر أذيال الخيبة".

وأضاف: "هذه المرة لن تبقى باقية في الشرق الاوسط لها (امريكا) ولا لعملائها، وستسقط انظمة كانت تحتمي بالاحتلال، حينها ستكون الغلبة لله ولعباده المخلصين".

يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الإقليمية، بعد تصريحات أطلقها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، هدد فيها بأن بلاده "ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع مع واشنطن على خلفية المحادثات النووية."

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الأربعاء، أنها أذنت بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين الأميركيين من مواقع عدة في نطاق عمليات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، والتي تشمل العراق ودولاً أخرى في الشرق الأوسط.

‎وقال مسؤول في البنتاغون في تصريحات خاصة لوكالة شفق نيوز، "إن سلامة وأمن أفراد قواتنا المسلحة وعائلاتهم تظل على رأس أولوياتنا، وتواصل القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) مراقبة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط."

وأضاف المسؤول: "وزير الدفاع بيت هيغسيث وافق على المغادرة الطوعية لعائلات العسكريين من مواقع متعددة ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية."