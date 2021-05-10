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اجتماع مرتقب بين القوى الشيعية والكاظمي لمناقشة 3 ملفات بينها عودة الاغتيالات

Category: سیاسة

Date: 2021-05-10T19:42:58+0000
اجتماع مرتقب بين القوى الشيعية والكاظمي لمناقشة 3 ملفات بينها عودة الاغتيالات

شفق نيوز/ تعتزم القوى الشيعية، عقد اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  نهاية الأسبوع الجاري، بحسب ما أبلغ به وكالة شفق نيوز مصدر مطلع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيناقش الأحداث الأخيرة بمحافظة كربلاء وعودة ظاهرة الاغتيالات للناشطين والصحفيين، إضافة إلى استعدادات الحكومة لتأمين وإجراء انتخابات مجلس النواب".

وشهدت محافظة كربلاء فجر أمس الأحد، اغتيال قائد الحراك الشعبي بالمحافظة إيهاب الوزني، برصاص مجهولين، كما تعرض مراسل قناة الفرات الفضائية في الديوانية ليل أمس الأحد، إلى عملية اغتيال برصاص مسحلين، استقرت اثنتين منهما في رأسه، ولا يزال راقدا في المستشفى.

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