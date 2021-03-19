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اجتماع للمالية النيابية لتعديل فقرة خاصة بإقليم كوردستان في موازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-03-19T18:02:23+0000
اجتماع للمالية النيابية لتعديل فقرة خاصة بإقليم كوردستان في موازنة 2021

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني، يوم الجمعة، بعقد جلسة خاصة المالية في مجلس النواب العراقي لمناقشة الاتفاق بين الوفد الكوردستاني ورئاسة البرلمان العراقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن اللجنة المالية النيابية تعقد، اجتماعا جديدا، لمناقشة الاتفاق على صيغة المقترح البديل للمادة 11 المتعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة العامـة، بعد الاتفاق مع قادة وممثلي الكتل الشيعية والكوردية.

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشار الكيكي قال لوكالة شفق نيوز؛ في وقت سابق من اليوم؛ إن الوفد توصل مع البرلمان العراقي إلى إجراء تعديل على صيغة احدى فقرات الموازنة، بما يجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف الكيكي وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ أن الاتفاق اكد ان تقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم ما لا يزيد عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية.

وابلغت الاوساط النيابية وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم؛ أن هناك اتفاقا توصل إليه الوفد الكوردي برئاسة قوباد طالباني مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، دون أن يفصحوا عن ماهية هذا الاتفاق.

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