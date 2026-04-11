اجتماع للحزبين الكورديين في بغداد لبحث اختيار رئيس العراق

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر نيابي، يوم السبت، بعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاً في بغداد لبحث مسألة اختيار رئيس الجمهورية وتوزيع المناصب في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يضم من جانب الحزب الديمقراطي الكوردستاني نائب رئيس مجلس النواب فرهاد، ورئيس كتلته في البرلمان شاخوان عبد الله، ووزير الخارجية فؤاد حسين، فيما يضم وفد الاتحاد الوطني بافل طالباني وقوباد طالباني.

وأشار إلى أن الاجتماع يناقش أيضاً آلية اختيار رئيس الجمهورية وتوزيع المناصب في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وفي السياق، قالت القيادية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني النائبة أشواق الجاف، لوكالة شفق نيوز، إن "الكل يعرف أن هناك آلية متبعة في اختيار الرئاسات الثلاث، إذ إن المكون السني اتفق على اختيار مرشحه لمنصب رئيس مجلس النواب وكذلك الإطار اختار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء وبعدها صار اختلاف فيما بينهم".

وأضافت أن "اعتراضنا يتمثل بضرورة أن يكون البيت الكوردي هو من يختار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، عبر آلية التصويت داخل البيت الكوردي وبعدها اختيار أحدهم وتقديمه إلى مجلس النواب".

وتشير التقديرات إلى تعثر جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم، لانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل انقسام الكتل بين الحضور والمقاطعة وعدم توفر النصاب القانوني، مع استمرار الخلافات بشأن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وأفادت مصادر نيابية بأن المقاطعين قد يتجاوزون 130 نائباً مقابل نحو 150 مؤيداً للحضور، وهو عدد غير كافٍ لعقد الجلسة، فيما تتواصل الاتصالات السياسية لطرح مرشحي تسوية لرئاستي الجمهورية والوزراء بعد تجاوز المهل الدستورية واستمرار الانسداد السياسي.