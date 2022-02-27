اجتماع للتحالف الثلاثي في بغداد

شفق نيوز / عقد التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني)، اجتماعاً في العاصمة بغداد، يوم الأحد، لبحث آخر المستجدات السياسية.

ويضم التحالف الثلاثي التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف "السيادة" الذي يضم معظم القوى السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول من العام 2021.

وحضر الاجتماع، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني، ووفد الكتلة الصدرية برئاسة نصار الربيعي، إضافة لوفد تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصادر مطلعة، في وقت سابق، أن الاجتماع يهدف إلى وضع خارطة لتحديد مسار العملية السياسية الجديدة وفق معطيات المرحلة، أي بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كوردستان.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من خلال التحالف الثلاثي، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع تأكيده على استبعاد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي، لكن بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" ترفض ذلك وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.