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اجتماع للاطار التنسيقي والعزم يفضي بضرورة تبادل الزيارات مع الاتحاد "لتوحيد المواقف"

Category: سیاسة

Date: 2022-05-31T20:12:39+0000
اجتماع للاطار التنسيقي والعزم يفضي بضرورة تبادل الزيارات مع الاتحاد "لتوحيد المواقف"

شفق نيوز/ اعلن الاطار التنسيقي الشيعي، عن مضمون اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، برئاسة نوري المالكي مع تحالف "العزم"الذي يتزعمه مثنى السامرائي لبحث اخر المستجدات السياسية.  

وقال الاطار في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بحث مع تحالف العزم اخر المستجدات السياسية في البلاد، مبيناً أن الجانبين استعرضا تطورات المشهد السياسي والامني، كما تم تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وشدد الجانبان، وفق البيان، على ضرورة تنسيق المواقف بين القوى الوطنية من اجل ايجاد حلول تنهي الازمة الراهنة، كما اكد الطرفان على ضرورة مواصلة اللقاءات وتبادل الزيارات بين قوى الاطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني الكوردستاني بغية تنسيق المواقف داخل مجلس النواب. 

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