اجتماع لقادة الاطار التنسيقي يبحث آلية الاتفاق مع الصدريين

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن عزم تحالف الاطار التنسيقي الشيعي عقد اجتماع لبحث آلية الاتفاق مع الصدريين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قيادة الإطار التنسيقي ستعقد خلال 24 ساعة القادمة اجتماعاً لمناقشة اسماء المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وآلية الاتفاق مع الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب.

وأوضح المصدر، أن قادة الاطار سيبحثون ما يجري في اللقاء المقبل مع التيار الصدري والمرجح عقده يومي الخميس او الجمعة المقبلين.

وفي وقت سابق اليوم، كشف قيادي في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، عن "احتمال" عقد اجتماع عالي المستوى بين قادة الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اليومين المقبلين في مقر إقامة الأخير بالحنانة بمحافظة النجف للتداول بشأن تشكيل الكتلة الأكبر برلمانياً، وفيما بيّن أن الاجتماع قد يعقد على مستوى أدنى بحضور قيادات من الطرفين لكنه سيعقد على أي حال، أكد "عدم ممانعة" الإطار الشيعي حتى الآن على مرشح الصدر لرئاسة الوزراء

وتصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقائمته الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات التشريعية بأكثر من 70 مقعداً، وبات يلعب دوراً بارزاً بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، التي يتصدى لها عبر تحالف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف سياسي بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.

وكان مصدر سياسي مطلع أفصح، في 12 اذار الجاري، عن رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقترحاً من الإطار التنسيقي للإندماج معهم وتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي التي تُكلف بالحكومة الاتحادية الجديدة.

وكشف مصدران سياسيان متطابقان، في وقت سابق من اليوم، ان اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع وفد الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية أفضى إلى الاتفاق على تسمية ريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيسا لجمهورية العراق إضافة إلى تحديد آلية توافقية يتم من خلالها اختيار رئيس جديد للحكومة الاتحادية المقبلة.

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