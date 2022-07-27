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اجتماع قاآني والاتحاد الوطني.. طرح سيناريوهيّن لحسم المرشح لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-27T20:22:04+0000
اجتماع قاآني والاتحاد الوطني.. طرح سيناريوهيّن لحسم المرشح لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء، تفاصيل مباحثات جرت بين قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على هامش اجتماعه مع الإطار التنسيقي في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تم التطرق فيه إلى مسألة المرشح لرئاسة الجمهورية العراقية، حيث الخلاف بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأضاف أنه تم طرح سيناريو التنازل للديمقراطي عن المنصب مقابل تنازل الأخير عن كل استحقاقاته الحكومية لصالح الاتحاد.

وتابع المصدر، "وفي حال تعذر ذلك، فقد حث قاآني الاتحاد الوطني الذهاب لمرشح تسوية مع الحزب الديمقراطي".

وبحسب تسريبات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مرشح التسوية الذي يدور الحديث حوله هو لطيف رشيد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، وعديل الرئيس الراحل جلال طالباني، زوج شناز إبراهيم أحمد.

ويدور الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، على إعادة ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية.

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